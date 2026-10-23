Регистрация на битвы роботов в рамках Kazan Digital Week открыта до 25 октября

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Два турнира по битве роботов пройдут 30 и 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках Kazan Digital Week. Посетить соревнования можно бесплатно после предварительной регистрации.

30 октября состоится III Открытый турнир по битве мини-роботов Республики Татарстан. За Кубок Раиса республики поборется 31 команда из 19 районов Татарстана и Казани. Участники в возрасте от 8 до 17 лет представят роботов весом до 1,5 кг, которые сразятся в трехминутных поединках.

Пять лучших команд разделят призовой фонд в размере 600 тыс. рублей. За первое место предусмотрено 200 тыс. рублей, за второе – 150 тыс. рублей, за третье – 120 тыс. рублей, за четвертое – 80 тыс. рублей, за пятое – 50 тыс. рублей. Также жюри отметит авторов оригинальных инженерных решений и зрелищных боев. Торжественное открытие турнира запланировано на 10:00.

31 октября состоятся решающие поединки международного чемпионата по битве роботов – 2026. В соревнованиях примут участие команды из пяти стран и 10 регионов России. Зрителей ждут три шоу с участием роботов весом до 1,5 кг под управлением пилотов младше 16 лет и машин массой до 110 кг, которыми управляют взрослые участники.

Начало поединков – в 10:00, 14:30 и 18:00 по московскому времени. В конце дня наградят чемпионов сезона.

Оба мероприятия пройдут в павильоне № 3 МВЦ «Казань Экспо». Для посещения необходимо зарегистрироваться до 25 октября по ссылке.