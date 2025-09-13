Регистрация биометрии в России остается добровольной – глава ЦБТ

Генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий заявил, что регистрация биометрических данных для россиян является добровольной. Он отметил, что граждане подключаются к системе, когда видят в этом ценность.

«Всегда отвечаю на этот вопрос: "А зачем подключать всех?" Регистрация биометрии добровольна для российских граждан. Это важно понимать. Пользователь подключается к системе, когда видит ценность в использовании конкретного сервиса. Например, в бесконтактной оплате покупок или обслуживании в МФЦ без паспорта», – сказал Поволоцкий в интервью РИА Новости.

Он добавил, что даже с развитием технологий всегда будут те, кто предпочтет пользоваться сервисами «по старинке». Поэтому у людей должна оставаться альтернатива.

Аналогичное мнение Поволоцкий выразил и относительно будущего бумажного паспорта:

«Это решат сами люди. Меня самого, например, возмущают те случаи, когда нельзя что-то сделать, оформить или заказать онлайн. Ведь мы живем в стране с одной из самых развитых цифровых экосистем. Но многие наши соотечественники привыкли к живому общению, хотят пользоваться бумажными документами и расплачиваться наличными. И у них должна сохраняться такая возможность».