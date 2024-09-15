«Регионы-трудоголики»: где в России работают больше всех

В России самая продолжительная рабочая неделя в апреле-июне 2024-го была в Калининградской области – более 40,5 часа за неделю. При том, что в среднем по стране этот показатель составил 38,2 часа за вышеупомянутый период, пишет РИА «Новости».

На втором месте рейтинга «регионов-трудоголиков» оказалась Хакасия (39,5 часа), а в топ-3 попал Приморский край (39,4 часа). На 4-м и 5-м местах расположились Астраханская область (39,3 часа) и Москва (39,2). 39,1 часа в неделю работают жители Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областей.

В остальных 51 регионе (кроме ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) работали в среднем 38,2 часа или даже меньше. Самая короткая рабочая неделя зафиксирована в Ингушетии - 31,5 часа.