Регионы смогут получить до 100 млн рублей на проведение фестивалей и спортивных событий

Ростуризм открыл набор заявок на финансирование спортивных, гастрономических и культурно-зрелищных мероприятий в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мера поддержки реализуется благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Набор заявок продлится до 15 августа.

Заявиться на получение поддержки могут крупные фестивали и события, которые смогут привлечь не только жителей региона, но и туристов. Мероприятие должно быть бесплатным и привлечь не менее 10 тыс. участников.

При этом поддержка будет не полной, а в формате софинансирования, то есть не менее 30% расходов должно приходиться на внебюджетные источники.

Глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что мероприятия, которые рассчитывают на 10–25 тыс. гостей, смогут получить до 50 млн рублей поддержки, более масштабные — до 100 млн рублей.

Выделенные средства регион сможет потратить для создания площадки празднества, ее оснащения, разработки концепции и программы, приглашения якорных артистов или других медиаперсон, рекламной кампании.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.