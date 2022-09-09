Как сэкономить бюджет и время продюсера: в Казани представили «Конструктор кинопроектов»

В рамках XVIII Казанского кинофестиваля был представлен новый проект Союза кинематографистов России — «Конструктор кинопроектов». Он станет единой базой, в которой все желающие снять собственный фильм смогут отыскать нужные локации, специалистов и найти ответ, как лучше всего реализовать свой замысел.

«Для нас всегда было приоритетным направлением объединение кинематографистов. И для усиления этой направленности мы запустили этот проект. Он позволит подсказать начинающему кинематографисту, как окунуться в мир кино, как создать какой-либо кинопроект. По сути, мы создаем дальнейшую жизнь после выпуска из вуза», – рассказал о концепции кинорежиссер, оргсекретарь Союза кинематографистов РФ, генеральный директор продюсерского центра «Киновек» Михаил Калинин.

Он уточнил, что сначала конструктор будет доступен для членов Союза кинематографистов России. «Благодаря нашему проекту продюсеру будут предложены наиболее подходящие варианты реализации его творческого замысла», – подчеркнул он.

Информация из различных регионов будет аккумулироваться на одном ресурсе. Также в рамках проекта будет создана единая база кинодеятелей, в которую войдут представители разных профессий: операторы, звукорежиссеры, художники, гримеры, осветители и другие. Таким образом те, кто планирует снять фильм в отдаленных уголках России, смогут сэкономить бюджет и время на логистике.

Кроме того, будет создана подробная карта кинолокаций, то есть отмечены места, наиболее подходящие для съемок.