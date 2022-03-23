Регионы России смогут отсрочить погашение задолженности по бюджетным кредитам

Регионы России смогут перенести время погашения по бюджетным кредитам. Об этом на совещании у Президента РФ Владимира Путина рассказал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он добавил, что субъектам разрешено привлечь к выполнению проектов казначейские займы в объеме до 10% от их доходов. Такой шаг позволит уменьшить долговую нагрузку регионов и усилить их поддержку.

По словам Премьера, регионы принимали участие в подготовке плана мер для поддержки экономики. «Многие мероприятия плана подготовлены совместно с субъектами Российской Федерации, с которыми у нас сейчас идет в прямом смысле непрерывное взаимодействие — и днем, и ночью. Главы регионов подошли к этой работе очень ответственно», — подчеркнул он.