Регионы России получат более 180 млн рублей на развитие волонтерства

Прием заявок на всероссийский конкурс лучших практик поддержки и развития добровольчества «Регион добрых дел», который проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», стартовал в России. Победители получат более 180 млн рублей на реализацию волонтерских проектов в 2027 году. Итоги конкурса подведут в июне, сообщили в канале MAX Правительства РФ.

На конкурс регионы представляют программы, направленные на развитие добровольчества – от ремонта помещений для волонтеров до проведения обучающих мероприятий и организации работы с участниками движения.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ссылаясь на поручение Президента России Владимира Путина, отметил, что развитие и поддержка волонтерского сообщества остаются приоритетом. Он напомнил, что на платформе «Добро.РФ» зарегистрировано почти 10 млн добровольцев.

По его словам, с 2018 года в рамках программы «Регион добрых дел», которая с 2025 года входит в нацпроект «Молодежь и дети», 77 регионов получили более 1,6 млрд рублей на развитие добровольчества. В этом году, как уточнил вице-премьер, победителям направят свыше 180 млн рублей на реализацию проектов в 2027 году.

Заявки на участие уполномоченные представители регионов подают через платформу «Добро.РФ». На первом этапе эксперты оценят проекты заочно, после чего лучшие инициативы представят конкурсной комиссии на очной защите.

Условия участия и форма заявки размещены на сайте конкурса.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров сообщил, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 69 регионов. Впервые победителями стали Пензенская, Запорожская, Херсонская области и Еврейская автономная область. Он отметил, что государственная поддержка направляется на развитие инфраструктуры для добровольцев, закупку оборудования, обучение координаторов, а также проведение региональных форумов и акций.

По его словам, такие меры позволяют сформировать условия, при которых волонтерство становится частью общественной культуры, а у граждан появляется равный доступ к участию в социальной жизни страны.

Для участия в конкурсе регионы самостоятельно разрабатывают комплексные программы развития добровольчества, учитывая собственные потребности и ресурсы.

Организатором конкурса выступает Росмолодежь, оператором – платформа «Добро.РФ».

