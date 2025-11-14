Регионы РФ должны взять под надзор строительство и капремонт объектов образования

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по вопросам рисков возведения и капремонта образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

В ходе совещания, Чернышенко отметил, что около полутора тысяч зданий различных образовательных организаций должны быть отремонтированы до конца года. Кроме того, к 2026 году планируется ввести в строй порядка 60 объектов строительства.

«На сегодня задача глав субъектов – не просто констатировать проблемы, а сформировать конкретные, адресные поручения с четкими контрольными датами и ответственными», – отметил Чернышенко.

Тем не менее, Минпросвещения РФ сформировало реестр объектов, которые могут быть не введены в эксплуатацию до конца этого года. В настоящий момент туда попало 28 учреждений. Кроме того, в текущем году уже было принято решение о смещении сроков сдачи на будущий год по 132 организациям.

«Все регионы были предупреждены, что новых переносов после сентября не будет. Однако мы выявляем случаи замалчивания проблем со стороны ряда субъектов. Напомню, срыв сроков недопустим – это невыполнение мероприятий нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Семья», которые мы реализуем по поручению Президента России Владимира Путина», – подчеркнул вице-премьер.

Риски невыполнения поставленных сроков отмечены в 19 регионах России. Представители этих территорий отчитались на совещании в Координационном центре Правительства о текущем положении.

По данным Министерства строительства РТ, все запланированные на 2025 год работы по капремонту завершены. Это более 200 образовательных учреждений, ремонтируемых как в рамках федеральных, так и республиканских программ. Объем строительно-монтажных работ в текущем году в республике составляет 84 процента, оставшиеся 13 объектов будут сданы в срок.