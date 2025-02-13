Регионы Поволжья привлекают больше иностранцев

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

За последний год количество посетивших Россию иностранцев увеличилось на 18% в сравнении с 2023-м. Традиционно лидируют гости из стран ближнего зарубежья (на их долю пришлось 43%), еще четверть визитеров — из Юго-Восточной Азии. МегаФон проанализировал данные о подключении иностранных абонентов к своей сети.

На регионы Поволжья при этом приходится порядка 15% первых подключений иностранцев в России. Традиционно особенно активно здесь пользуются связью приезжие из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Китая и Турции.

По стране абсолютным лидером по числу въехавших абонентов стал Китай — каждый пятый иностранный гость был из Поднебесной, а годовой прирост составил 64%. Гонконг, идущий в статистике отдельной строкой, занял второе место по Юго-Восточной Азии, его жители посещали Россию в 2,5 раза больше, чем годом ранее. На третьем месте Индия и Япония, которые показали равное количество гостей и их годовой прирост в 50%.

Лидерами среди стран ближнего зарубежья стали Казахстан, Беларусь и Таджикистан. При этом Казахстан и Беларусь продемонстрировали прирост за год на 23% и 12% соответственно, а Таджикистан потерял 11 пунктов.

Среди стран Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки лидируют Объединенные Арабские Эмираты с приростом на 51%. На втором месте Турция, здесь показатели по количеству путешественников за год не изменились. На третьем месте Израиль, который потерял 4%. В целом, в 2024 году поток гостей из данного региона увеличился на треть относительно показателей 2023 года, составив, однако, лишь 6% от общего числа приехавших из-за рубежа.

Число посетивших Россию жителей европейских стран снизилось на 12% и составило 22% от общего числа иностранных абонентов. Тем не менее, отдельные страны показали рост: гостей из Болгарии в минувшем году оказалось больше на 123%, из Мальты — на 67%, из Италии — на 57%.

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