Регионы поборются за победу в конкурсе «Елки России»

С 25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России». В нем примут участие общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Минстрой Татарстана.

Мероприятие продлится до 13 января. Оно направлено на привлечение россиян к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной среды, сохранение культурных ценностей.

Выбирать победителей будут сами россияне. Открытое онлайн-голосование состоится с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». Регионы, вошедшие в топ-10, станут обладателями ценных призов.