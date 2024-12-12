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Регионы поборются за победу в конкурсе «Елки России»
С 25 декабря стартует Всероссийский конкурс «Елки России». В нем примут участие общественные пространства, благоустроенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Минстрой Татарстана.
Мероприятие продлится до 13 января. Оно направлено на привлечение россиян к вопросам благоустройства территорий и формирования комфортной среды, сохранение культурных ценностей.
Выбирать победителей будут сами россияне. Открытое онлайн-голосование состоится с 9 по 11 января в официальной группе федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас» во «ВКонтакте». Регионы, вошедшие в топ-10, станут обладателями ценных призов.
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