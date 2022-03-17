Регионы ПФО предложили ввести регулирование цен на стройматериалы

Ввести государственное регулирование цен на биржевые и строительные товары предложил сегодня на заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов ПФО в Казани координатор ассоциации, председатель заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Для стабилизации работы промышленности и сдерживания роста цен на сырье и комплектующие, с нашей точки зрения, целесообразнее перейти на государственное регулирование цен по критическим и биржевым товарам, основным продуктам, таким как металлы, алюминий, медь и другие. Эти меры должны предусматривать формирование цены на основании понесенных затрат и согласования предельного уровня рентабельности. Это важнейшая задача», — сказал он.

Люлин подчеркнул, что в связи с резким ростом себестоимости строительства необходимо регулирование цен на стройматериалы. Эксперт считает, что этот рост не объясняется увеличением издержек.

Спикер отметил, что в Нижегородской области разработано и направлено порядка 120 предложений в правительственную комиссию по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций и порядка 40 мер планируется реализовать непосредственно в регионе. В своем выступлении Люлин уделил особое внимание импортозамещению. К примеру, в Нижегородской области сформирован перечень из 2 тыс. позиций, требующих импортозамещения. Кроме того, он говорил о целевом финансировании для разработки отечественного программного обеспечения.