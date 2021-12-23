Регионы начнут самостоятельно устанавливать тарифы на электроэнергию

Регионам России разрешили самим определять тарифы на электроэнергию. Постановление появилось на официальном портале правовой информации.

Таким образом, субъекты смогут ввести дифференциацию тарифов на электричество для разных категорий граждан. Показателем станут объемы потребления — будет устанавливаться минимальный, доступный по льготному тарифу. Помимо этого, будут определяться разные тарифы для некоторых групп граждан.

«По решениям регулирующих органов субъектов РФ регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, могут устанавливаться с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электрической энергии и группам (подгруппам) населения <...>, предусмотренной методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения <...> , тарифов на услуги по передаче электрической энергии , поставляемой населению <...> утвержденными ФАС», — отмечается в документе.

Ранее разрешалось вводить отдельные шкалы в зависимости от объемов потребления лишь на территории Крыма и Севастополя, теперь возможность предоставляется всем регионам РФ.