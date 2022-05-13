Регионы могут получить право на полный запрет продажи алкоголя

В Якутии предложили дать регионам больше свободы по ограничению торговли спиртным. Там хотят получить полномочия, которые позволят вводить запрет даже на продажу алкоголя в барах и кафе, пишут «Известия».

Соответствующий законопроект разработали депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Сейчас региональные власти могут вводить запрет торговлю алкоголем в розничных точках, но он не касается общепита.

Некоторые эксперты считают, что такое право можно было бы дать регионам, так как местным властям более понятна ситуация на местах. Другие опасаются, что тотальный «сухой закон» будет способствовать развитию серого рынка.