Регионы ежегодно будут получать 1 трлн рублей на новые нацпроекты

Минфин будет ежегодно направлять 1 трлн рублей на реализацию новых национальных проектов в регионах России. Такими данными на Московском финансовом форуме поделился замглавы Минфина РФ Павел Кадочников.

«У нас сейчас непростой этап. Впереди утверждение новых национальных проектов. Общий объем ресурсов, который будет направлен в регионы, — это триллион рублей в год, 69 трансфертов», — приводит его слова ТАСС.

Заместитель министра подчеркнул, что ведомство не планирует уменьшать субсидии регионам в 2025 году. Тем не менее они могут отличаться от тех, что были озвучены ранее. «Сокращений не будет, но могут быть изменения», — объяснил Кадочников.

В заключение он напомнил, что новые национальные проекты будут запущены с 2024 года. Пока же ведомства определяют цели, мероприятия и показатели, которых необходимо достичь и распределяют средства по субъектам.