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Общество 18 декабря 2023 10:22

Регионам России выделили свыше млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ

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25 регионов РФ получат более 1 млрд рублей – это деньги на дополнительное финансирование компенсаций расходов на оплату ЖКУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут на портале российского Правительства.

Уточняется, что такая господдержка предоставляется отдельным категориям граждан. Сюда входят федеральные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф).

Напомним, что этой категории граждан положена компенсация – до 50% от стоимости услуг ЖКУ. Добавим, что расходы регионов на такие цели возместит госбюджет.

В общей сложности на подобные компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрели около 105 млрд рублей.

#господдержка #жку #инвалиды #бюджет #Россия
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