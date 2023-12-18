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Регионам России выделили свыше млрд рублей на меры соцподдержки по оплате ЖКУ
25 регионов РФ получат более 1 млрд рублей – это деньги на дополнительное финансирование компенсаций расходов на оплату ЖКУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут на портале российского Правительства.
Уточняется, что такая господдержка предоставляется отдельным категориям граждан. Сюда входят федеральные льготники (инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф).
Напомним, что этой категории граждан положена компенсация – до 50% от стоимости услуг ЖКУ. Добавим, что расходы регионов на такие цели возместит госбюджет.
В общей сложности на подобные компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрели около 105 млрд рублей.
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