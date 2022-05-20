Регионам РФ выделят более 500 млн рублей на содержание культурных и музейных комплексов

Правительство России выделит на содержание культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах свыше 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабинета.

Дополнительную поддержку из резервного фонда получат восемь культурных учреждений, расположенных в Калининграде, Кемерове, Владивостоке и Севастополе. Это специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы в Калининграде и Кемерове, которые были открыты в прошлом году.

Кроме того, государство профинансирует театрально-образовательный комплекс на острове Русский во Владивостоке, который должен открыться в конце 2022 года. Он объединит музыкальную школу и филиал Московской государственной академии хореографии.

Все эти учреждения созданы по указанию Президента России Владимира Путина. Проекты реализуются в рамках работы по достижению национальных целей и стратегических задач развития РФ до 2024 года.

Еще в августе 2021-го российский лидер дал поручение утвердить единый план по достижению национальных целей на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.