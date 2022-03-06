Региональный ситуационный центр следит за ситуацией в экономике

Во всех территориальных налоговых органах Татарстана действуют ситуационные центры Управления Федеральной налоговой службы по РТ. Региональный ситуационный центр ежедневно отслеживает обращения о рисках бизнеса, поступающие от налогоплательщиков, сообщает пресс-служба ведомства.

Все сообщения своевременно рассматриваются, обобщаются и пересылаются в федеральный ситуационный центр ФНС России для формирования и выбора инструментов поддержки.

Сведения о возникающих экономических рисках можно передать в электронном формате через личные кабинеты, при помощи сервиса «Обратиться в ФНС» на сайте ФНС России, по телекоммуникационным каналам связи, а также на электронную почту: r1600@tax.gov.ru.

Подать обращение можно на бумажном носителе, обратившись в любой территориальный налоговый орган или по почте. Кроме того, есть возможность позвонить на горячую линию по телефонным номерам: 8 (843) 235-13-63 и 235-13-67.

Управление рекомендует при составлении обращений указывать ИНН, вид деятельности (ОКВЭД), а также существующие риски для бизнеса. Не забудьте написать номер телефона, напоминают в ФНС.