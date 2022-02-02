Региональный менеджер по продажам в Казани зарабатывает до 170 тыс. рублей в месяц

Региональный менеджер по продажам в промышленной отрасли в столице Татарстана может зарабатывать до 170 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

По данным аналитиков сервиса, в сфере промышленности и производства наиболее востребованы региональные менеджеры по продажам со стажем работы от двух лет, навыками ведения переговоров с первыми лицами компаний и опытом значительного увеличения объемов сбыта в регионе.

«Максимальная зарплата, которую готовы предложить таким кандидатам промышленные компании из Казани, составляет 170 тыс. рублей. Средняя зарплата такого специалиста в городе составляет 67 тыс. рублей», — уточняют в пресс-службе сервиса.

Сотрудник на должности регионального менеджера по продажам в промышленной отрасли может зарабатывать от 35 до 45 тыс. рублей, если он обладает средним профессиональным или неполным высшим образованием, умеет работать в «1С», вести деловые переписки и презентовать продукцию работодателя, а также имеет опыт работы от одного года.

От 45 до 55 тыс. рублей в месяц обещают кандидатам с опытом работы в CRM-системах, а также стажем в сфере продаж от двух лет. Конкурентным преимуществом будет наличие водительских прав категории В и личного автомобиля. От 55 до 85 тыс. рублей в Казани могут заработать региональные менеджеры по продажам с высшим образованием, навыками бизнес-планирования и бюджетирования, а также опытом разработки мотивационных программ для клиентов.