Региональный этап всероссийской олимпиады школьников откроется 10 января

Во всех 89 субъектах России с 10 января по 29 февраля пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Он начнется с состязаний по французскому языку и завершится основами безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«Участникам олимпиады предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам. Задания для олимпиады разработаны центральными предметно-методическими комиссиями и едины для всех российских школьников», – говорится в сообщении.

По некоторым предметам олимпиада будет проходить в течение двух дней и включать не только теоретические, но и практические задания.

Сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году утверждены приказом Минпросвещения России.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Она включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. Ее победители и призеры могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

В прошлом учебном году в региональном этапе приняли участие около 180 тыс. школьников 9–11-х классов. Из них более 55 тыс. учащихся стали победителями и призерами.