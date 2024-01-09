Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников откроется 10 января
Во всех 89 субъектах России с 10 января по 29 февраля пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Он начнется с состязаний по французскому языку и завершится основами безопасности жизнедеятельности, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.
«Участникам олимпиады предстоит продемонстрировать свои знания по 24 предметам. Задания для олимпиады разработаны центральными предметно-методическими комиссиями и едины для всех российских школьников», – говорится в сообщении.
По некоторым предметам олимпиада будет проходить в течение двух дней и включать не только теоретические, но и практические задания.
Сроки проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году утверждены приказом Минпросвещения России.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Она включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. Ее победители и призеры могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.
В прошлом учебном году в региональном этапе приняли участие около 180 тыс. школьников 9–11-х классов. Из них более 55 тыс. учащихся стали победителями и призерами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»