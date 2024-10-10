Региональный этап всероссийского конкурса «Знание.Лектор» прошел в Татарстане

Фото: филиал общества «Знание» в РТ

Региональный этап конкурса от Российского общества «Знание», в рамках которого участники проводят авторские лекции, состоялся в Татарстане. Победители от республики сразятся с претендентами со всего Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба филиала общества «Знание» в РТ.

В число конкурсантов вошли преподаватели и сотрудники вузов, школ, колледжей, работники общественных, государственных и коммерческих организаций. Они прошли обучающий онлайн-курс общества «Знание», посвященный публичным выступлениям, и провели около 30 авторских лекций. Слушателями стали школьники, студенты и сотрудники различных организаций.

Участники рассказывали об исторических событиях, знакомили аудиторию с культурным наследием России. Кроме того, речь шла о работе нейросетей, перспективах их развития и эффективного использования в различных сферах деятельности. Не были забыты и возможности профессиональной реализации: спикеры делились с публикой знаниями и инструментами для построения успешной карьеры. Лекции проходили в формате открытых диалогов и дискуссий. Специалисты активно вовлекали слушателей в обсуждение.

Затем в рамках собеседования, которое прошло в региональной мультимедийной студии Российского общества «Знание», эксперты оценили лекторские и спикерские компетенции участников, в том числе использование специальных технологий, методов и механик преподнесения материала выступления.

Фото: филиал общества «Знание» в РТ

В число экспертов вошли советник министра образования и науки РТ и директор Республиканского центра внешкольной работы Алексей Зиновьев, директор Фонда развития Казанского федерального университета и основатель суперсервиса «Студент Татарстана» Ильнур Хазипов, федеральный тренер по коммуникациям и основатель «ЧТД | Что требовалось доказать» Айнур Зиннатуллин, директор филиала общества «Знание» в РТ Мария Нефедова.

«Завершился еще один отборочный этап конкурса, и в этом году я рад отметить еще более высокий уровень подготовки участников. Каждое выступление продемонстрировало собственный стиль, предметные знания, педагогическое мастерство и мотивацию лектора, что позволило раскрыть многогранность лекторского состава. Среди интересных тем лично мною выделены Сайфуллин Рубин Гатуфович с концепцией [Льва] Гумилева и Салимов Ленар Наилович с интересным подходом к практическому применению знаний о экономике. Этот этап стал важным шагом в выявлении сильнейших, и мы с нетерпением ждем следующих этапов конкурса, где участники продолжат удивлять нас своими талантами», — заметил Ильнур Хазипов.

«Не первый раз меня приглашают в качестве жюри на „Лигу лекторов“. Радует, что качество выступлений растет год от года. Желаю успехов будущим победителям и удовольствия от процесса», — сказал в свою очередь Айнур Зиннатуллин.

«Знание.Лектор» — это всероссийский конкурс, позволяющий в каждом регионе выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста в этой области. Победители регионального этапа продолжат борьбу на уровне округа. Лучшие в феврале 2025 года отправятся на финал в Москву. Семьдесят победителей получат по 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента.