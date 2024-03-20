Региональный этап «Профессионалов 2024» в Татарстане собрал рекордное число участников

Фото: АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

В этом году в региональном этапе чемпионата по профмастерству «Профессионалы» участвует рекордное количество человек — 2,2 тыс. участников, 1,8 тыс экспертов-наставников 310 главных экспертов. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

Задействовано 310 технических администраторов площадок, 650 — независимых и индустриальных экспертов, а также 900 волонтеров.

Также рекордные цифры достигнуты в направлениях состязаний — соревнования идут по 303 компетенциям.

Региональный этап чемпионата по профмастерству стартовал 12 февраля и завершится 29 марта. Победители будут представлять Татарстан на федеральном чемпионате.