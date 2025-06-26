Региональный этап конкурса «Лучший по профессии» стартовал в Татарстане

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В Татарстане с 25 июня проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по различным номинациям. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, завтра, 27 июня, в Казани состоится региональный этап конкурса в номинации «Второй старт». Показать свои навыки и побороться за участие в федеральном этапе смогут жители республики, которые ранее благодаря национальному проекту «Демография» переобучились на рабочую специальность и начали карьеру заново.

Номинация конкурса будет организована в рамках федерального этапа ярмарки трудоустройства для повышения престижа рабочих специальностей.

«Принять участие в номинации «Второй старт» есть возможность у инженеров, слесарей, IT-специалистов и представителей иных профессий», – пояснила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

По ее словам, среди участников будут сотрудники таких предприятий, как МУП «Метроэлектротранс», АО «Казанькомпрессормаш», ПАО «КАМАЗ», АО «ПОЗиС» и АО «Казанский вертолетный завод». «Региональный этап пройдет на базе Центра развития профессиональных компетенций», – уточнила она.

Из 20 конкурсных номинаций татарстанцы собираются участвовать в 17. Победители региональных этапов попробуют свои силы в федеральном, а победитель федерального этапа получит денежный приз в размере 1 млн рублей.

Кроме того, с 22 по 26 сентября в Татарстане состоится федеральный этап конкурса в номинации «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры».

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в России ежегодно с 2012 года. С 2025 года он стал частью нового национального проекта «Кадры».