Региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО пройдет в Татарстане

В рамках реализации задач по интеллектуальному развитию обучающихся и вовлечению молодых талантов в инновационную деятельность в Татарстане состоится Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа.

Олимпиада направлена на выявление одаренных школьников и студентов, стимулирование интереса к современным технологиям и развитие научно-технического творчества молодежи.

Программа олимпиады включает соревнования по направлениям, отражающим передовые тенденции в науке и технике:

Решение инженерных задач – позволяет участникам продемонстрировать креативность и умение решать нестандартные инженерные проблемы;

Робототехника – способствует развитию навыков проектирования и программирования робототехнических систем;

Программирование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – дает возможность проявить себя в области разработки программного обеспечения для управления дронами;

Пилотирование (управление) беспилотных летательных аппаратов – формирует компетенции в области эксплуатации современных авиационных технологий.

Региональный этап по направлениям «Робототехника» и «Решение проектных задач» состоится 13 февраля 2026 года на площадке АНО «Детский технопарк «Кванториум» города Набережные Челны».

Соревнования по направлениям «Пилотирование БПЛА» и «Программирование БПЛА» запланированы на 16 февраля 2026 года и пройдут в ГАПОУ «Лаишевский технико-экономический техникум».

Участие в Олимпиаде позволит конкурсантам продемонстрировать свои способности в актуальных технологических направлениях, развить лидерские качества и получить практический опыт, значимый для будущей профессиональной деятельности.