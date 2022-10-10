Региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» стартовал в Татарстане

Региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», стартовал в Татарстане. Подать заявку и предоставить видеоверсию спектакля можно до 1 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Фестиваль проводится для двух категорий участников. Это детские театральные коллективы и студии. А также молодежные театральные коллективы, и студии.

«Не могут принимать участие в фестивале коллективы студентов образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучающиеся по направлениям культуры и искусства», - отметили в пресс-службе.

Призовой фонд фестиваля обеспечивается за счет средств Фонда содействия развитию институтов гражданского общества Приволжского федерального округа. Победители получают памятные знаки и целевые гранты на постановку нового театрального спектакля. Призы для детских и молодежных театров составляют: 1 место — 250 тыс. рублей, 2 место — 200 тыс. рублей, 3 место — 150 тыс. рублей.