Региональный этап фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» стартовал в Татарстане

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по РТ

В Татарстане стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки» – одного из самых ярких творческих проектов для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП РФ по РТ.

Конкурс проводится Федеральной службой судебных приставов России и на протяжении многих лет объединяет талантливых ребят, помогая им раскрыть свой творческий потенциал, сделать первые шаги на большой сцене и получить поддержку профессионального жюри.

История фестиваля насчитывает уже много лет. У истоков проекта стоял народный артист СССР Иосиф Кобзон, который долгие годы возглавлял жюри конкурса. За это время «Хрустальные звездочки» стали важной творческой площадкой для юных исполнителей со всей страны. Победители и участники конкурса выступали вместе с известными артистами, принимали участие в крупных культурных проектах и фестивалях, а многие из них впоследствии становились лауреатами престижных всероссийских и международных конкурсов.

Ежегодно фестиваль собирает десятки талантливых детей и подростков. Ярко и масштабно прошел финал конкурса и в прошлом году. Финал состоялся впервые в Казани. Юные артисты боролись за призовые места, а также за главный приз – Гран-при фестиваля.

По решению жюри конкурсантам будут вручены специальные призы: «Открытие» имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона, «Обаяние» имени народного артиста России Евгения Меньшова, «Образ» имени народной артистки СССР Елены Образцовой.

Главная цель проекта – выявление и поддержка одаренных детей, развитие их творческих способностей, укрепление духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Если ранее основными участниками были дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов, то теперь свои таланты может продемонстрировать значительно больше ребят. К участию приглашаются дети работников Федеральной службы судебных приставов, дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов Республики Татарстан, дети участников специальной военной операции, дети с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники детских домов и школ-интернатов, а также талантливые дети Республики Татарстан.

Участники будут соревноваться в двух возрастных категориях – от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет – в трех творческих номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Исполнительское мастерство» (игра на музыкальных инструментах).

Региональный этап пройдет в два этапа: предварительный заочный отбор по видеозаписям выступлений и основной этап – гала-концерт на сцене Казанского государственного института культуры. Победители конкурса примут участие в заключительном гала-концерте, который будет организован и проведен в период с 1 сентября по 20 ноября 2026 года на федеральной территории «Сириус» (Краснодарский край).

Заявки на участие продлены и принимаются до 16 марта 2026 года. Подать заявку и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте, где размещена подробная информация о конкурсе.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» ежегодно становится важным событием для юных артистов, открывая перед ними новые творческие горизонты и давая возможность сделать уверенный шаг на пути к будущим достижениям в мире искусства.