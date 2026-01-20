Региональный этап чемпионата «Профессионалы» продолжается в Татарстане

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В Татарстане продолжаются состязания регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Региональный этап чемпионата начался 17 ноября и продлится до 13 февраля. Площадками для его проведения стали более 70 специализированных центров компетенций, расположенных в 23 районах и городах республики.

Соревнования проходят по 234 компетенциям в основной возрастной категории и по 118 – в категории «Юниоры».

В общей сложности участниками чемпионата должны стать более 6 тыс. человек: конкурсанты, эксперты, сопровождающие лица, технические администраторы площадок и волонтеры.

«Чемпионаты по профессиональному мастерству открывают новые горизонты и возможности молодым специалистам и способствуют развитию экономики региона в целом. Именно на чемпионатах и во время соревнований рождаются лучшие кадры, создающие будущее нашей республики и укрепляющие репутацию Татарстана как центра инновационных технологий и современных профессий», – убежден министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Он пожелал участникам, чтобы каждый этап соревнований вдохновлял на достижение высоких результатов и открытие новых горизонтов.

Предприятия – партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий, их представители входят в состав жюри.

«Мы решили попробовать и впервые выступили партнером регионального чемпионата. Результат превзошел ожидания. Раньше мы видели в таких мероприятиях лишь соревнования для студентов. Теперь поняли свою ошибку. Для нас это оказалось окном в реальное состояние системы СПО. Мы своими глазами увидели, на каком оборудовании и с какими заданиями работают будущие специалисты. Это дало честную картину, без прикрас», – констатировал заместитель технического директора ООО «Современные технологии» Игорь Арсентьев.

Но главным открытием он назвал «прямой доступ к талантам». «Возможность понаблюдать за участниками в стрессовой, но рабочей обстановке бесценна. Мы сразу отметили для себя нескольких ребят, чьи навыки и подход к решению задач полностью соответствуют нашим требованиям. Это гораздо эффективнее традиционного собеседования», – подчеркнул представитель предприятия-партнера.

Не менее важным моментом он счел установление диалога с образовательными учреждениями. «За два дня мы нашли общий язык с руководителями колледжей и мастеров, обсудили точечные проблемы подготовки. Мы уже планируем, как будем передавать им актуальные производственные кейсы. Уверены, что это только начало нашего пути в движении. Первый опыт показал, что это не разовая акция, а системная работа по выращиванию своих будущих кадров. Мы определённо будем продолжать и расширять участие», – заверил Игорь Арсентьев.

Конкурсанты, успешно выступившие на состязаниях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Оно включает чемпионат «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

В 2025 году участниками движения «Профессионалы» стали более 1,1 млн человек, из них свыше 330 тыс. – конкурсанты из всех регионов страны. Более 7,5 тыс. ведущих предприятий страны стали партнерами движения. Оно организовано при поддержке Минпросвещения РФ. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.