Региональный день форума «Малая Родина — сила России» пройдет в Казани

В столице Татарстана 29 и 30 января состоится региональный день II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» на тему «Комфортная среда для жизни». Он пройдет в IT-парке имени Башира Рамеева и соберет около 400 специалистов — представителей муниципалитетов из регионов России, а также архитекторов, проектировщиков, градостроителей и экспертов в сфере урбанистики и территориального развития.

Сам II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» пройдет в апреле этого года на территории Национального центра «Россия» в Москве. Организатором как форума, так и региональных дней в его рамках выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ. Соорганизатором регионального дня «Комфортная среда для жизни» является Правительство РТ. Выбор Татарстана в качестве одной из площадок форума подчеркивает опыт региона в развитии комфортной городской среды, что особенно актуально в год десятилетия Программы развития общественных пространств Республики.

«Мы гордимся тем, что Татарстан стал одной из площадок для проведения II Всероссийского муниципального форума „Малая Родина — сила России“. В год десятилетия Программы развития общественных пространств Татарстана мы обменяемся опытом с нашими коллегами, кто отвечает за трансформацию облика городов и сел нашей страны. Уверен, что совместные усилия позволят нам выработать решения для создания равных условий комфорта для жителей нашей большой страны и сохранения уникальности каждого региона», — прокомментировал предстоящее событие Раис Татарстана Рустам Минниханов, назначенный указом Президента России Владимира Путина председателем комиссии Государственного совета РФ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Региональный день «Комфортная среда для жизни» призван стать важной площадкой для обмена опытом и мнениями между представителями муниципальных образований, экспертами и лидерами общественного мнения. Участники обсудят конкретные шаги и стратегии, направленные на улучшение качества жизни в городах и поселках, включая развитие инфраструктуры и внедрение современных технологий для создания комфортной и безопасной городской среды.

В рамках форума будут организованы сессии, посвященные темам развития опорных населенных пунктов, разработки дизайн-кодов территорий разного масштаба, благоустройства дворовых территорий, эксплуатации и содержания общественных пространств, эффектам от их обновления. В дискуссиях примут участие федеральные эксперты, а также представители других регионов России.

Татарстан, являясь одним из лидеров по формированию комфортной городской среды, представит свой опыт в этой области, который стал основой для многих инициатив по благоустройству в других регионах страны. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

«Мы рады, что региональный день форума в этом году пройдет в Казани, поскольку Татарстан является родоначальником программы благоустройства общественных территорий. За десять лет мы добились больших результатов и получили опыт, которым настало время поделиться с другими регионами. В Татарстане было построено с нуля или обновлено более 400 общественных пространств на общую сумму более 33 миллиардов рублей — и в больших городах, и в малых поселениях», — заметил он.

В 2020 году в Татарстане была запущена программа Раиса РТ по комплексному благоустройству дворовых территорий «Наш двор», ставшая логичным продолжением работы по преобразованию общественных пространств и изменениям городской среды. За пять лет реализации программы было благоустроено более 5 тыс. придомовых территорий: обновлены проезды, тротуары, освещение, а также установлены новые детские площадки и зоны отдыха.

Ключевой задачей регионального дня в РТ станет выработка предложений и практических рекомендаций, которые будут обсуждены на основном дне II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который пройдет в Москве в апреле 2025 года с участием Президента РФ Владимира Путина. Наиболее перспективные управленческие решения будут учтены при формировании общей повестки форума, а также Советом при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Это позволит учесть мнения и идеи регионов при формировании стратегий для улучшения качества жизни в городской и сельской местности по всей стране.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» — крупнейшее ежегодное событие, направленное на развитие муниципальных образований в России. В этом году Форум пройдет в Москве и объединит более 9,5 тыс. участников и свыше 1 тыс. спикеров изо всех регионов страны. В 2025 году в рамках подготовки к основному мероприятию с января по апрель в 16 субъектах Федерации впервые пройдут региональные дни форума. Они будут посвящены разным тематическим направлениям: от комфортного жилья и взаимодействия с населением до экономики и взаимодействия с населением. Выбор тематики обусловлен обозначенным в рамках проекта «Муниципальный диалог» проблем и задач местного значения. За время проведения форумной кампании ВАРМСУ свыше 25 тыс. муниципальных служащих и более 2,5 млн работников муниципалитетов приняли участие в тематических дискуссиях и круглых столах, в обсуждении лучших управленческих решений.

Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления основанная в 2019 году и включающая все 89 региональных ассоциаций муниципальных образований. ВАРМСУ объединяет крупнейшие общественные организации России, такие как Общероссийский конгресс муниципальных образований и Союз российских городов. Ассоциация активно работает над продвижением инициатив по улучшению городской среды, развитию инфраструктуры и внедрению инновационных технологий.

Официальный сайт Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России»: форуммалаяродина.рф. Официальный сайт регионального дня в Республике Татарстан, где можно подробнее узнать о программе мероприятия, спикерах и ключевых событиях форума: татарстан.форуммалаяродина.рф.