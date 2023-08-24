Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ обозначил топ-3 мусорных проблем

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Завышенные тарифы на вывоз мусора, начисления «задним числом» и вопросы своевременного вывоза ТКО больше всего волнуют на сегодняшний день жителей Татарстана. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов перед стартом научно-практической конференции «ТКО: законодательство и практика» в Казани.

«Вопросы ТКО сегодня на первом месте. Это, в частности, вывоз мусора, работа полигонов. Есть проблемы в сельских поселениях и в районах. Важный вопрос — переход на систему раздельного сбора мусора, это решило бы часть вопросов. Однако наши граждане несколько инертны в этой сфере. Но если мы не придём к раздельному сбору, то проблему не решим», — сказал он.

Спикер отметил, что прививать людям культуру раздельного сбора мусора нужно уже со школьной скамьи. Пока же жителей региона «достаточно тяжело убедить». Мусор, разделённый на фракции, было бы проще перерабатывать.

Жалоб в сфере ТКО в Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйств РТ сегодня поступает немало. В частности, татарстанцам иногда приходят начисления за неоказанные услуги, особенно много таких жалоб в частном секторе. Кроме того, люди жалуются на несанкционированные свалки мусора.

«Есть места, где сбрасывается мусор. Вопрос в том, как это контролировать. Те, кто занимается вывозом мусора, не довозят его на полигоны, сбрасывают в лесопосадках», — уточнил Романов.

Вопросы своевременного вывоза мусора, по его словам, также волнуют жителей сельских поселений. Однако с разными жалобами в сфере обращения ТКО обращаются не только сельчане, а жители всех без исключения муниципальных образований республики.

Пятая юбилейная научно-практическая конференция «Твёрдые коммунальные отходы: законодательство и практика» открылась сегодня в Казани в учебном центре ФАС. В ней принимают участие представители Минприроды России, ФАС России, Госсовета РТ, Госкомитета РТ по тарифам и других министерств и ведомств. Работа конференции продлится два дня.