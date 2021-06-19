Региональный центр компетенций РТ первым в стране прошел сертификацию

Региональный центр компетенций Республики Татарстан первым в стране прошел сертификацию. Его руководителю Шамилю Байрамову соответствующий сертификат вручил гендиректор Федерального центра компетенций Николай Соломон в Нижнем Новгороде на федеральном форуме «Производительность 360».

«Все регионы находятся в разных стартовых позициях и имеют разное число участников нацпроекта. Однако, когда в достижении общенациональных целей заинтересованы все стороны — органы власти, бизнес, эксперты — мы видим огромную отдачу от реализации национального проекта. И очередь из предприятий, которые стремятся стать его участниками, — главный показатель. Это говорит о том, что собственникам компаний и руководству региона небезразлична вся та работа по повышению производительности труда на предприятиях, которую мы совместно проводим уже три года», — сообщил Николай Соломон на торжественном мероприятии.

Федеральный форум «Производительность 360» проходил с 15 по 16 июня. Он объединил представителей российских органов государственной власти, общественных объединений, организаций социальной сферы, российских предприятий-лидеров построения производственных систем, основанных на принципах бережливого производства, а также предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». В этом году форум посетило свыше 1000 человек, более 80 ведущих экспертов в области развития экономики страны приняли участие в прениях.

По итогам 2020 года Татарстан с опережением выполнил основные показатели. Участниками национального проекта «Производительность труда» являются 119 республиканских предприятий. Целевым показателем является до 2024 года вовлечение 249 предприятий. Основам бережливого производства обучено в 1,5 раза больше человек, чем планировалось, а силами регионального центра успешно реализовано более 50 проектов по повышению производительности в разных отраслях экономики республики.