Общество 25 февраля 2026 16:07

Региональный центр компетенций обучил студентов 8 учебных заведений Татарстана

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан подвел итоги образовательной работы со студентами за февраль 2026 года. В рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» эксперты центра провели серию занятий для учащихся восьми учебных заведений республики.

За прошедший месяц силами тренеров РЦК было организовано пять «Фабрик процессов» и 17 специализированных тренингов. Студенты осваивали инструменты бережливого производства, которые внедряются на предприятиях в рамках федерального проекта «Производительность труда».

В феврале обучение прошли представители следующих учебных заведений:

  • Казанский государственный аграрный университет;
  • Казанский национальный исследовательский технологический университет;
  • Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма;
  • Казанский государственный энергетический университет;
  • Медико-фармацевтический колледж Казанского ГМУ;
  • Казанский техникум железнодорожного транспорта;
  • Казанский строительный колледж;
  • Казанский авиационно-технический колледж имени П. В. Дементьева.

В Региональном центре компетенций подчеркнули, что работа по обучению студентов татарстанских вузов и колледжей будет продолжена.

#нацпроекты #национальные проекты #производительность труда
