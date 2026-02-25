Региональный центр компетенций обучил студентов 8 учебных заведений Татарстана
Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан подвел итоги образовательной работы со студентами за февраль 2026 года. В рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» эксперты центра провели серию занятий для учащихся восьми учебных заведений республики.
За прошедший месяц силами тренеров РЦК было организовано пять «Фабрик процессов» и 17 специализированных тренингов. Студенты осваивали инструменты бережливого производства, которые внедряются на предприятиях в рамках федерального проекта «Производительность труда».
В феврале обучение прошли представители следующих учебных заведений:
- Казанский государственный аграрный университет;
- Казанский национальный исследовательский технологический университет;
- Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма;
- Казанский государственный энергетический университет;
- Медико-фармацевтический колледж Казанского ГМУ;
- Казанский техникум железнодорожного транспорта;
- Казанский строительный колледж;
- Казанский авиационно-технический колледж имени П. В. Дементьева.
В Региональном центре компетенций подчеркнули, что работа по обучению студентов татарстанских вузов и колледжей будет продолжена.