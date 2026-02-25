Региональный центр компетенций обучил студентов 8 учебных заведений Татарстана

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Республики Татарстан подвел итоги образовательной работы со студентами за февраль 2026 года. В рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» эксперты центра провели серию занятий для учащихся восьми учебных заведений республики.

За прошедший месяц силами тренеров РЦК было организовано пять «Фабрик процессов» и 17 специализированных тренингов. Студенты осваивали инструменты бережливого производства, которые внедряются на предприятиях в рамках федерального проекта «Производительность труда».

В феврале обучение прошли представители следующих учебных заведений:

Казанский государственный аграрный университет;

Казанский национальный исследовательский технологический университет;

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма;

Казанский государственный энергетический университет;

Медико-фармацевтический колледж Казанского ГМУ;

Казанский техникум железнодорожного транспорта;

Казанский строительный колледж;

Казанский авиационно-технический колледж имени П. В. Дементьева.

В Региональном центре компетенций подчеркнули, что работа по обучению студентов татарстанских вузов и колледжей будет продолжена.