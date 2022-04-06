Региональные отделения ФНС займутся поиском валютных спекулянтов

Центральный аппарат Федеральной налоговой службы (ФНС) направил в региональные отделы распоряжение, согласно которому они должны заниматься поиском валютных спекулянтов, сообщает РБК.

Искать налоговики будут тех, кто продает валюту через соцсети, мессенджеры и сервисы бесплатных объявлений, отмечает издание. По определению Налоговой службы, торговля валютой «с рук» «в нынешних условиях несет угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».

Искать и задерживать нарушителей ФНС собирается совместно с МВД.

Утром 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации на территории Украины. Страны Запада в ответ на это стали ужесточать санкции против России. Курс рубля стал резко падать. Для стабилизации экономики Центробанк ввел ряд мер, в том числе, ограничил торговлю валютой.