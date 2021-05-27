Региональные лидеры Татарстана станут опорой партии «Новые люди»

На сентябрьских выборах депутатов в Госдуму России опорой партии «Новые люди» станут именно регионы и местные лидеры. Это активные члены сообществ, которые уже привлекли внимание к региональным проблемам. Они точно знают, как эффективно развивать собственный регион.

Алексей Нечаев, глава партии «Новый люди», уверен, что нужно создать конкретные условия для улучшения жизни людей в регионах, а не только в столице. «Наша партия выступает за грамотное распределение бюджета и предоставление расширенных полномочий регионам», – подчеркивает он.

«Новые люди» уже объединили сотни региональных лидеров. Они поддерживают и разделяют политику «Новых людей». На выборы в Госдуму вместе с партией пойдет народный мэр Якутска Сардана Авксентьева, московский блогер Рамис Япаров, бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев и другие уважаемые представители своих регионов.

Сторонники «Новых людей» следили за работой Сарданы Авксентьевой на посту мэра Якутска. «Она стала первым региональным лидером, который начал общаться с людьми напрямую через Instagram. Она задает тренд в современной политике. Я рад, что Сардана стала частью нашей команды. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на обновление», — убежден Алексей Нечаев. Поэтому именно Сардана Авксентьева поможет руководству партии эффективно развивать регионы.

Одним из кандидатов в Госдуму от Новых людей в Республике Татарстане стала Гульназ Гиззатуллина. Она активно поддерживает институт семьи и материнства. Это импонирует принципам партии. «„Новые люди“ — это надежда. Хочу изменить жизнь в нашем регионе в лучшую сторону. Я уже объединила много молодых мам. Вместе мы растим детей и решаем общие проблемы. Этот опыт необходим для республики и страны. Я уверена, что вместе с „Новыми людьми“ у нас получится все изменить к лучшему», — отметила Гульназ Гиззатуллина.

Ставка на авторитетных региональных активистов «Новых людей» закрепит хорошие позиции партии в регионах. С партией «Новые люди» на выборы пойдут только люди дела от каждого субъекта России. Правильно выбранная стратегия партии на предстоящих выборах — залог благополучного будущего людей.