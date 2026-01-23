news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 14:11

Региональные дороги Татарстана от снега очищают 340 единиц спецтехники

Читайте нас в
Телеграм
Региональные дороги Татарстана от снега очищают 340 единиц спецтехники
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для очистки региональных автомобильных дорог от снега в Татарстане задействовали 340 единиц спецтехники. Ночью на дорогах работали 200 снегоуборочных машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«За сутки израсходовано более 3,8 тыс. тонн песко-соляной смеси и 28 тонн соли», – отметили в министерстве.

Из-за гололедицы водителей просят быть внимательными. При возникновении нештатных ситуаций на региональных дорогах можно обратиться в круглосуточную оперативную службу министерства по телефону: (843)291-91-91.

#очистка дорог от снега #региональные дороги
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026