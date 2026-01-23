Региональные дороги Татарстана от снега очищают 340 единиц спецтехники

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Для очистки региональных автомобильных дорог от снега в Татарстане задействовали 340 единиц спецтехники. Ночью на дорогах работали 200 снегоуборочных машин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«За сутки израсходовано более 3,8 тыс. тонн песко-соляной смеси и 28 тонн соли», – отметили в министерстве.

Из-за гололедицы водителей просят быть внимательными. При возникновении нештатных ситуаций на региональных дорогах можно обратиться в круглосуточную оперативную службу министерства по телефону: (843)291-91-91.