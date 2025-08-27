Региональную дорогу отремонтируют в Верхнеуслонском районе РТ по нацпроекту

В Верхнеуслонском районе РТ капитально отремонтируют участок автодороги Казань – Ульяновск – Соболевское – Чулпаниха протяженностью 2 км. Работы ведутся на отрезке 6,1 – 8,1 км по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке выполнят устройство новой дорожной одежды на площади более 14 тыс. кв. метров, подстилающего слоя из песка и основания из щебеночно-песчаной смеси, укрепят обочины щебнем, нанесут дорожную разметку», – отметили в министерстве.

Уже выполнены работы по снятию растительного слоя с временной объездной дороги, срезке кустарников, а также устройство насыпи и покрытия из щебня на временной объездной дороге.

Кроме того, рабочие срезали поверхность старого покрытия, расширили проезжую часть и демонтировали существующее основание дорожной одежды.