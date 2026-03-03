news_header_top
Руc Тат
16+
СВО 3 марта 2026 11:42

Региональное отделение РВИО отправит очередной гуманитарный конвой к военнослужащим

Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Татарстане в 2026 году уже дважды организовывало поездки в зону специальной военной операции для поддержки военнослужащих. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор отделения Тимур Камалетдинов.

«Активно региональное отделение поддерживает военнослужащих. В прошлом году исполнительная дирекция отправила 12 тонн гуманитарной помощи, а в этом году уже два наших конвоя уехали в зону СВО», — сказал он.

Камалетдинов добавил, что очередная поездка запланирована на 10 марта. «Сейчас мы отправляемся в очередную нашу поездку к военнослужащим», — отметил он.

По словам руководителя, Региональное отделение продолжает системную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию, объединяя образовательные, культурные и гуманитарные инициативы.

#СВО
