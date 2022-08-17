Региональное Отделение ООО «Союз пенсионеров России» РТ, образованное 28 марта 2006 года, – успешно работающая социально ориентированная некоммерческая организация, созданная в целях защиты прав и интересов пожилых граждан, проживающих в Республике Татарстан.

В настоящее время в его рядах более 17 тыс. членов активно участвуют в социально-экономическом и культурном развитии нашей республики.

«Союз пенсионеров России» РТ создает условия для успешной адаптации пожилых людей к условиям современной жизни, обеспечивает правовую защиту пенсионеров и стремится повысить их уровень жизни.

Организация активно участвует в федеральных и республиканских конкурсах, проводимых в целях государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В 2015 году ООО «Союз пенсионеров России» РТ, стало победителем премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества.

Официальный сайт организации: http://www.sprrt.ru