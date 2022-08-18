Региональная общественная организация Республики Татарстан «Под крылом семьи» начала свою деятельность в 2014 году.

Организация консолидирует общество вокруг крепкой семьи, основы государства, на принципах гуманизма и милосердия. Открыто 23 представительства по всему Татарстану: в Альметьевском, Апастовском, Арском, Бугульминском, Бавлинском, Высокогорском, Зеленодольском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Спасском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тюлячинском, Черемшанском, Чистопольском районах, г.Казань, г.Наб.Челны.

Актив организации составляет более 100 человек - это граждане с активной социальной позицией, являющиеся авторитетом для односельчан и опорой для администрации района.

В ходе реализации семейной политики в Татарстане РОО РТ «Под крылом семьи» активно и конструктивно взаимодействует со СМИ, общественными организациями, органами государственной и муниципальной власти.

РОО РТ «Под крылом семьи» является организатором республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» и Фестиваля семей Татарстана. Это проект, участники которого собственным примером подтверждают вечные ценности семьи и материнства, показывают реальные примеры семейных ценностей, национальных культур и самобытного творчества.

Организация является лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2019 году.

Официальный сайт организации: http://nechkebil.ru