Региональная общественная организация инвалидов «Закал» по Республике Татарстан создана в 14 апреля 2006 года в Елабуге. Основными целями и задачами организации являются защита прав и интересов инвалидов, интеграция в социум, создание рабочих мест и их трудоустройство.

«Закал» – лауреат премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2021 году.

За период работы организацией была создана крепкая материально-техническая база, сформирован трудоспособный коллектив. Ежегодно организуется ярмарка вакансий для лиц с ОВЗ.

При РООИ «Закал» по РТ с 2009 г. открыт и постоянно действует пункт бесплатного проката технических средств реабилитации и приспособлений для инвалидов (костыли, трости, ходунки, кресла-коляски и т.д.). Организован юридический центр оказания бесплатной правовой помощи людям с ОВЗ. При содействии администрации Елабужского муниципального района РТ на базе РООИ «Закал» по РТ открыт компьютерный класс для бесплатного обучения детей и подростков с ОВЗ, где ежегодно проходят обучение более 70 детей.

Организация содействовала открытию филиала протезно-ортопедического предприятия ООО «РИН» для обслуживания инвалидов Елабужского и близлежащих районов, что дало возможность не обращаться за получением аналогичных услуг в Казань или Набережные Челны. При помощи РООИ «Закал» по РТ также была запущена в эксплуатацию автомойка с трудоустройством в ней инвалидов.

Большая работа проводится РООИ «Закал» по РТ по оказанию благотворительной помощи реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Астра» в Елабужском муниципальном районе РТ.

В период неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации была организована доставка качественной питьевой воды для социально незащищенных граждан (помощь была оказана более 100 гражданам).