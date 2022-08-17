Региональная Общественная Молодежная Организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан создана на базе поисковых отрядов Татарстана 5 апреля 1993 года. Все проекты, выполняемые РОМО «Объединение «Отечество» направлены на объединение усилий молодежи на социально значимую деятельность во благо общества, содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Сегодня организация насчитывает более 800 участников из числа школьников, студентов и рабочей молодежи Татарстана.

Информационно-поисковый центр, созданный РОМО «Объединение «Отечество» РТ в 1997 году, ведет уникальную работу по пополнению единого банка данных на воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В 2015 году «Отечество» стало победителем премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества.

Официальный сайт организации: https://otechestvort.ru