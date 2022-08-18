Региональная молодежная общественная организация «Молодежная ассамблея народов Татарстан» зарегистрирована в 2014 году. Объединяет представителей 30 молодежных объединений республиканских национально-культурных автономий, в том числе союз арабских, африканских и латиноамериканских студентов. Имеет представительства в 20 муниципальных районах Республики Татарстан.

Миссия организации – воспитание уважения к личности через межнациональный культурный диалог, и как следствие, профилактика экстремистских и националистических настроений среди молодежи.

Ассамблея является лауреатом премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан в 2021 году.

За семь лет работы организация провела ряд ежегодных республиканских мероприятий образовательного, культурного и спортивного характера: Форум молодежных этно-проектов «Таба», образовательный форум «Дружба народов – богатство Татарстана», республиканский «ЭтноСтартапФорум», межвузовский фестиваль «День иностранного студента», фестиваль этно-музыки «Таба», республиканский фестиваль «Культурная мозаика Татарстана», межвузовский студенческий фестиваль «Жемчужина мира», «парад Дружбы народов» и многие другие.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства культуры РТ и Министерства образования и науки РТ. Площадка для осуществления текущей деятельности – Дом Дружбы народов Татарстана. Главный консультационный орган – Ассамблея народов Татарстана.

РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» является активным участником грантовых конкурсов Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Министерства по делам молодежи РТ, Министерства экономики РТ, а также Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. Всего за время работы получено более 40 грантов и субсидий на реализацию проектов ассамблеи.

Официальный сайт организации: https://mant.addnt.ru