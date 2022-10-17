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Политика
17 октября 2022  17:36

Региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства

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Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих, — пояснил Хренин. — В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские». 

Министр подчеркнул, что военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на белорусской территории. Он также акцентировал внимание, что создание группировки — лишь реакция на действия оппонентов, ее задачи сугубо оборонительные. 

О развертывании региональной группировки заявил 10 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он рассказал, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.

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