Региональная группировка войск начала выполнять задачи по защите Союзного государства

Российско-белорусская региональная группировка войск приступила к выполнению задач по защите Союзного государства. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Сама региональная группировка войск и сил — это сложный организм из множества составляющих, — пояснил Хренин. — В него входят и органы управления различного уровня, и войска, и силы, а также различные системы обеспечения — как белорусские, так и российские».

Министр подчеркнул, что военные не допустят развязывания вооруженного конфликта на белорусской территории. Он также акцентировал внимание, что создание группировки — лишь реакция на действия оппонентов, ее задачи сугубо оборонительные.

О развертывании региональной группировки заявил 10 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он рассказал, что договорился об этом с российским лидером Владимиром Путиным из-за обострения ситуации на западных границах Союзного государства.