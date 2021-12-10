Региональная автодорога Казань — Малмыж в Татарстане стала федеральной

Региональная автодорога Казань — Малмыж в Татарстане передана в федеральную собственность. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«В оперативное управление ФКУ „Волго-Вятскуправтодор” передан участок автодороги Казань — Малмыж протяженностью 111,4 километра, — отметили в ведомстве. — В ближайшее время планируется включить эту автодорогу в план ремонтных работ».

В Татарстане дорога проходит по Высокогорскому (протяженность 34,6 километра), Балтасинскому (34,4 километра) и Арскому (42,2 километра) районам. Средняя интенсивность движения по трассе составляет 8,5 тыс. автомобилей в сутки.

Таким образом, протяженность дорог, находящихся в управлении «Волго-Вятскуправтодора», увеличилась и составляет 2300,7 километра. Из них на Татарстану приходится 1152,6 километра.