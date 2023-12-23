«Регион для молодых»: после капремонта в Альметьевске открылся молодежный центр «Фабрика»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в Альметьевске после капитального ремонта открылся молодежный центр «Фабрика». В торжественной церемонии приняли участие министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов, заместитель генерального директора по социальному развитию ПАО «Татнефть» Рустам Мухамадеев и другие гости, сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.

Провести реновацию центра общей площадью 1470,2 кв. метра удалось за счет победы Татарстана во всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» Росмолодежи. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Президента РФ Владимира Путина.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов, бывший прежде министром по делам молодежи РТ, направил участникам церемонии видеообращение. «Желаю, чтобы в стенах „Фабрики“ всегда кипела жизнь. Ребята, мечтайте и создавайте на благо своей большой и малой родины», — подчеркнул он.

Всего, по словам Фаттахова, за этот год по России будет открыто 67 молодежных центров. «Это масштабная работа большой команды. Миссия Росмолодежи — создавать среду для самореализации, где молодежь может заниматься творчеством, спортом, добровольчеством — в целом найти себя», — добавил федеральный чиновник.

«Благодаря этой программе теперь системно, по всей стране, осуществляется поддержка учреждений молодежной политики как на региональном, так и на муниципальном уровнях. Объем федеральной субсидии составил 34,14 млн рублей, и благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова из бюджета Республики Татарстан выделено 84,0 млн рублей, а также 70,0 млн [рублей] — за счет спонсорских средств», — отметил в свою очередь министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

«Молодежный центр „Фабрика“ полностью удовлетворяет потребность молодежи близлежащих районов города в молодежных пространствах. Уверен, что это пространство станет „третьем местом“ для молодежи. Площадь перед зданием благоустроена с учетом потребности сезонного использования под мероприятия молодежного центра. В теплое время здесь могут проводиться различные уличные активности, а входная зона здания станет импровизированной сценой», — обратил внимание собравшихся министр.

Кроме того, в МЦ «Фабрика» появились большой зал широкого назначения Blackbox, креативная лаборатория (швейная), мини-типография, помещения для киберспортсменов, театральная студия, студия гончарного мастерства, студия звукозаписи, хореографическая студия и кафе-коворкинг.

Для гостей организовали экскурсию по зданию, презентовав все возможности, доступные здесь для представителей молодежи. Также состоялось биеннале, участники которой представили дизайнерскую одежду как креативный продукт. Таким образом они хотели показать, что в центре вполне можно вдохнуть жизнь в идею (например, спроектировать модель и отшить).

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В общей сложности на 2023 год Татарстан получил субсидию из федерального бюджета в размере 136 млн 542,2 тыс. рублей на капитальный ремонт молодежного центра «Вертолет» в Казани и молодежного центра в Альметьевске, а также на проведение мероприятий для молодежи, развитие сети медиацентров и образовательные программы для специалистов учреждений молодежной политики. Общий объем финансирования программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» с учетом республиканского софинансирования составил 168,57 млн рублей.

По итогам конкурса на 2024 год Татарстан получит 188,5 млн рублей на капитальный ремонт ДК «Химиков» в Казани, организацию мероприятий для молодежи и повышение компетенций сотрудников отрасли молодежной политики. Благодаря поддержке Раиса РТ с учетом софинансирования из республиканского бюджета общий объем финансирования программы «Регион для молодых» в наступающем году будет равняться 232 798 148 рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.