Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+», отметив, что нынешний фестиваль – особенный, поскольку 2021-й объявлен Годом науки и технологий.

Глава государства сказал, что форум выполняет важную просветительскую миссию – он вносит значимый вклад в популяризацию научных знаний, формирует интерес к фундаментальным и прикладным исследованиям у молодежи.

«Сегодня конкурентоспособность страны, эффективное развитие ее экономики и социальной сферы во многом зависят от широкого внедрения прорывных технологий и наукоёмких производств», – сказано в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что нужно всемерно поддерживать перспективные направления научной, инженерно-технической мысли, укреплять кадровый потенциал исследовательских центров, конструкторских бюро, активнее вовлекать в работу молодых ученых, изобретателей, создавать условия для реализации их творческого потенциала.