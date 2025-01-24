Регбийная «Стрела» подписала трех молодых игроков

По сообщению пресс-службы казанской регбийной «Стрелы-Ак Барс», клуб подписал контракты с нападающими Виктором Илькевичем и Станиславом Тимошенко, и трехчетвертным Артёмом Радченко – игроки уже прибыли в расположение клуба и приступили к тренировочному процессу.

20-летний Виктор Илькевич родился в станице Гиагинская (республика Адыгея). Играет на позиции правого столба, в профессиональной карьере выступал в составе «Богатырей». Достижения: чемпион (2022) и бронзовый призер (2023) Высшей лиги по регби.

20-летний Артём Радченко, уроженец станицы Полтавская (Краснодарский Край), играет на позиции крайнего трехчетвертного, в профессиональной карьере выступал за «Богатырей». Достижения: мастер спорта, серебряный призер Кубка России по регби-7 (2024), чемпион Высшей лиги по регби (2022), бронзовый призер Высшей лиги по регби-7 (2024).

21-летний Станислав Тимошенко, уроженец Славянска-на-Кубани (Краснодарский край), играет на позиции нападающего второй линии, в профессиональной карьере выступала за «Богатырей». Достижения: чемпион Высшей лиги по регби (2022), серебряный призер Кубка России по регби-7 (2024).

Альфред Хисамов, спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» надеется на помощь новичков.

«Игроки из "Богатырей" подписаны на перспективу – они прошли просмотр в нашем клубе, и мы приняли решение заключить с ними полноценные контракты. Рады, что ребята смогли проявить себя, надеемся, что в «Стреле-Ак Барс» они приобретут необходимый опыт, вырастут с точки зрения мастерства и помогут нам добиваться высоких результатов», – поделился Хисамов.

Ранее состав «Стрелы-Ак Барс» пополнили Антон Сычев, Гиорги Закашвили, Богдан Федотко, Роберт Сутидзе и Деон Карстенс.