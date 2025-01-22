Регбийная «Стрела» отдала в аренду трех игроков

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По информации пресс-службы казанской регбийной «Стрелы-Ак Барс», клуб отдал в аренду нападающего Владислава Артеменко, полузащитника схватки Дениса Фомина и трехчетвертного Дмитрия Денисова в «ВВА-Подмосковье» – соглашение между клубами рассчитано на сезон.

Артеменко в сезоне 2023/2024 провёл 10 матчей, два из которых – в стартовом составе, получил одну желтую карточку. Фомин и Денисов сыграли три и один матч соответственно, набранными очками не отметились.

Все трое в составе «Стрелы-Ак Барс» стали обладателями Кубка (2023) и Суперкубка (2024) России, а также серебряных медалей чемпионата страны (2024) и чемпионами России среди молодёжных команд (2024). Также Фомин и Денисов являются победителями (2024) и серебряными призёрами (2023) чемпионата России по регби-7. В составе сборной России Артеменко и Фомин выигрывали бронзу чемпионата Европы U20.

Альфред Хисамов, спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» объяснил это решение клуба желанием дать ребятам игровую практику

«Для нас всегда важно, чтобы игроки имели возможность получать игровое время, развиваться и расти, поэтому в текущее межсезонье мы приняли предложения клубов об аренде. Артеменко, Фомин и Денисов – перспективные ребята, которые приносили пользу нашей команде и в играх, и в тренировочном процессе. Но сейчас, поговорив с ними, мы пришли к выводу, что аренда в «ВВА-Подмосковье» на ближайший сезон будет лучшим вариантом для всех, и в первую очередь для самих ребят – у них там будет больше возможностей выходить в стартовом составе, получать игровую практику и набираться опыта».

Ранее «Стрела-Ак Барс» отдала в аренду в столичную «Славу» Дамира Байбурина и Олега Киносьяна.