Регбийная «Стрела-Ак Барс» второй год подряд сыграет в финале ЧР против «Динамо»
В выходные в Москве пройдет матч за титул чемпиона России по регби. Встретятся казанская «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо».
Подопечные Джей ПиНила в полуфинале в двух матчах одолели «Енисей-СТМ». А москвичи прошли неуступчивый красноярский «Красный яр».
В прошлом году «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» уже встречались в финале чемпионата страны. Тогда встреча прошла на стадионе Льва Яшина. А титул со счетом 32:30 забрали казанцы.
Новый финал и титул будут разыграны в Москве 18 октября. Точное время матча будет известно позже.