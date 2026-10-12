Регбийная «Стрела-Ак Барс» второй год подряд сыграет в финале ЧР против «Динамо»

Фото: strelarugby.ru

В выходные в Москве пройдет матч за титул чемпиона России по регби. Встретятся казанская «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо».



Подопечные Джей ПиНила в полуфинале в двух матчах одолели «Енисей-СТМ». А москвичи прошли неуступчивый красноярский «Красный яр».



В прошлом году «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» уже встречались в финале чемпионата страны. Тогда встреча прошла на стадионе Льва Яшина. А титул со счетом 32:30 забрали казанцы.



Новый финал и титул будут разыграны в Москве 18 октября. Точное время матча будет известно позже.