news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 12 октября 2026 16:42

Регбийная «Стрела-Ак Барс» второй год подряд сыграет в финале ЧР против «Динамо»

Читайте нас в
Регбийная «Стрела-Ак Барс» второй год подряд сыграет в финале ЧР против «Динамо»
Фото: strelarugby.ru

В выходные в Москве пройдет матч за титул чемпиона России по регби. Встретятся казанская «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо».

Подопечные Джей ПиНила в полуфинале в двух матчах одолели «Енисей-СТМ». А москвичи прошли неуступчивый красноярский «Красный яр».

В прошлом году «Стрела-Ак Барс» и «Динамо» уже встречались в финале чемпионата страны. Тогда встреча прошла на стадионе Льва Яшина. А титул со счетом 32:30 забрали казанцы.

Новый финал и титул будут разыграны в Москве 18 октября. Точное время матча будет известно позже.

#Рк стрела
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В «Яндекс Пэй» заявили о сохранности денег клиентов

11 октября 2026

«Яндекс» рассказал об ограничении части функций «Диска» ради работы сервисов

11 октября 2026
Новости партнеров