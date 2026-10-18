Новость отсутствует
news_header_top
Руc Тат
16+
in_feed_pos_0
13:59 Минниханов выложил фото зевающего алабая Акдуса
13:28 Скончался татарстанский журналист Ильдус Шагиев
От идеи до бизнеса: школьники РТ участвуют в проекте «Школьный бизнес-старт»
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
13:10 В Казани побит температурный рекорд 1917 года
В Альметьевске обсудили подходы к освоению трудноизвлекаемых запасов нефти
12:45 Хуснуллин: «Куда приходит дорога, туда приходит жизнь»
12:19 В Казани продолжится первый этап Гран-при России по фигурному катанию
12:04 Фазлеева поздравила жителей Татарстана с Днем отца
11:52 Шохин заявил о готовности бизнеса «скинуться» на новые системы ПВО
11:19 «Ак Барс» продолжит выездную серию матчем с минским «Динамо»
10:43 До десяти увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Ленобласть
10:24 «Рубин» в гостях сыграет со «Спартаком» в матче 11-го тура РПЛ
09:37 В Петербурге при атаке БПЛА погиб один и пострадали еще пять человек
09:17 В Петербурге после атаки БПЛА загорелся логистический центр Ozon
08:56 «Папа может все!»: Минниханов поздравил татарстанцев с Днем отца
08:36 В Петербурге после атаки БПЛА начался пожар на нефтяном терминале
08:20 БПЛА ночью атаковали дата-центр VK под Петербургом
06:00 В Татарстане в воскресенье воздух прогреется до +20 градусов
04:12 Нобелевский лауреат спрогнозировал исчезновение рынка труда из-за развития ИИ
02:22 Маск пообещал наделить сознанием новый спорткар Tesla Roadster
23:57 К 75-летию Бухараева в Казани покажут фильм о его жене – поэтессе Григорьевой
21:42 Глава Калининградской области заявил о надежности энергоснабжения региона
20:57 Срок действия соглашений о модернизации НПЗ продлили до июля 2027 года
20:48 Фигурист Чиризано похвалил качество льда на этапе Гран-при в Казани
20:16 Депутат ГД объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ
19:50 Леонтьева и Горелкин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России
19:29 «Динамо-Ак Барс» обыграл «Ленинградку» в матче Суперлиги
19:26 Женщина брызнула перцовкой в лицо подростку на электромотоцикле в центре Казани
19:04 За номинантов рейтинга «Татары года» проголосовали почти 55 тыс. раз
18:40 Shaman рассказал о новой песне «Я русский мужик» в жанре частушки
18:28 Артемьева и Брюханов выиграли короткую программу на Гран-при в Казани
17:58 Илью Начвина избрали вице-президентом Федерации волейбола Татарстана
17:55 Мухаметшин: «Наша задача – развивать волейбол в каждом муниципальном районе»
17:20 Фигурист Семененко выиграл короткую программу на Гран-при в Казани
17:13 Театр Карима Тинчурина открыл гастроли в Москве спектаклем «Мама приехала»
17:10 Пловчиха Гилязова выиграла золото на этапе КМ в Астане
17:05 «Ирбис» не смог обыграть «Мининский» в чемпионате России по флорболу
16:21 Путин наградил трех отличившихся татарстанцев
15:58 В Нижнекамском районе после ремонта открыли Красноключинскую дамбу
15:49 ЦУМ в Казани за два дня форума «Тайм» посетили более 14 тыс. человек
15:32 Спасатели сняли кольцо с опухшего пальца жительницы Казани
15:28 Фигуристка из Татарстана Кадырова стала четвертой на этапе Гран-при России
15:21 Жительница Челнов отравилась дымом на пожаре в ее кухне
15:18 Цискаридзе: Казань сохраняет самобытность, объединяя разные традиции
15:09 Водитель KIA погиб, влетев в припаркованный грузовик на М-7 в Татарстане
14:49 Екатерина Кошкина из Татарстана победила на первенстве мира по борьбе
14:45 МВД: Сотрудница полиции Челнов уволена из-за скандала со взятками от мигрантов
14:25 Минпросвещения: фиджитал-спорт может войти в школьную программу
13:46 Путин поручил проработать тарифы на каршеринг для многодетных семей
13:11 Политолог: приостановка «адских санкций» является тактическим шагом Трампа
Ещё новости
in_feed_pos_0
12:33 Труженица тыла Гульсум Хасанзянова из Казани отмечает столетний юбилей
18:22 В Арском районе Татарстана восстанавливают лесополосу у Казанки
16:30 Бавлинские школьники проверили знания об истории родного края
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
12:29 В программу «Наш двор» на 2027 год включили 240 дворов в четырех районах РТ
11:34 Минниханов обсудил с Зяббаровым уборку подсолнечника и кукурузы в Татарстане
11:01 Труженица тыла Фердаусь Сайфутдинова из Казани отмечает 95-летие
10:47 Минниханов поздравил татарстанцев с наступающими праздниками
18:01 КГМУ планирует расширять сотрудничество с образовательными учреждениями Индии
17:59 В Заинском районе обсудили создание ассоциации ветеранов СВО
17:48 В селе Танайка в сквере Памяти установят мемориал в виде раскрытой книги
17:15 КГМУ и Университет имени Доктора Патила подписали соглашение о сотрудничестве
15:30 В Бугульме передали награды семьям военнослужащих
14:57 Проект «Заповедный Татарстан» завершится ярмаркой вакансий в ТЦ «Мега»
14:54 Ларионова рассказала о лауреатах премии «Герои Нашего Времени» в Татарстане
14:37 Более 150 заявок подано с начала октября на премию «Герои Нашего Времени» в РТ
14:29 В Татарстане обсудили взаимодействие с Роскадастром в рамках нового закона
14:17 В РТ выберут лучший пример использования татарского маркетинга
12:54 Фестиваль «Наше время – Безнең заман» стартовал в Набережных Челнах
12:31 Национальный музей Татарстана проведет фестиваль редких экскурсий
11:57 В Казани капитально ремонтируют Дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша
10:31 Проект педагога из Татарстана занял третье место премии «Евразия»
10:08 В Куюках участник СВО после ранения планирует открыть бизнес по ремонту квартир
09:31 Для детей-сирот Татарстана приобретут 87 квартир почти на 395 млн рублей
08:22 В Менделеевском районе открыли пять агротехнологических классов
20:52 Ханифов: Татарстану и Индии нужно выстроить систему грузовой логистики
20:11 В Лаишевском районе открылась площадка для сдачи норм ГТО
19:33 Минниханов и Цивилев обсудили модернизацию энергетики Татарстана
19:16 В Татарстане выявили партию заражённого пыльной вошью риса
19:06 Школьники РТ могут принять участие в конкурсе научно-популярного видео
18:48 Единый день открытых дверей состоится в 1,7 тыс. ссузов «Профессионалитета»
18:24 Госсовет РТ рассмотрит законопроект о бюджете республики 19 октября
18:06 Молодые татарстанцы могут принять участие в Форуме лидеров уличной культуры
17:51 Профилактику кризисных состояний обсудили на лекциях «Знания» в РТ
17:46 «Не за деньгами, а чтобы спасти жизнь»: эксперты о донорах в Татарстане
17:24 Свыше 10 тыс. пациенток поликлиник Альметьевска прошли маммографию
17:20 Олег Морозов на пленарном заседании представил план «правчасов» Госдумы РФ
17:03 Государственная аптека «Таттехмедфарм» в Верхнем Услоне отметила новоселье
16:43 Минниханов участвует в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве
16:30 В Бугульминском районе запустили автобусный маршрут Бугульма – Наратлы
16:14 Бойцы ОМОН и СОБР десантировались с вертолета без парашюта под Казанью
16:03 В Казани создали совет по увековечению памяти жертв геноцида советского народа
16:02 В Лаишевском районе открыли площадку для сдачи норм ГТО
15:27 Школьникам Татарстана рассказали о профессиях в сфере энергетики
15:09 Доску погибшему на СВО активисту МГЕР Азизбеку Сунатуллоеву установили в Казани
14:11 В Нижнекамске на форум «АКЧА» соберутся более 400 предпринимателей
13:10 В Новошешминском районе рассказали о семье, воспитавшей двух сыновей-защитников
11:04 Позывной Повар: как волонтеры Набережных Челнов помогают бойцу на СВО
10:49 Омбудсмен и зампрокурора Татарстана проведут совместный прием граждан
10:10 Две «Волги» из Камских Полян восстановят для эвакуации бойцов СВО
09:10 Школа Актаныша собрала более 130 тысяч рублей для участников СВО
Ещё новости
Ещё публикации
ТАТАР-ИНФОРМ СПОРТ ❯
«Ак Барс» продолжит выездную серию матчем с минским «Динамо»

«Ак Барс» продолжит выездную серию матчем с минским «Динамо»

18 октября 2026
«Рубин» в гостях сыграет со «Спартаком» в матче 11-го тура РПЛ

«Рубин» в гостях сыграет со «Спартаком» в матче 11-го тура РПЛ

18 октября 2026
Фигурист Чиризано похвалил качество льда на этапе Гран-при в Казани

Фигурист Чиризано похвалил качество льда на этапе Гран-при в Казани

18 октября 2026
Леонтьева и Горелкин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России

Леонтьева и Горелкин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России

18 октября 2026
#полезная информация ❯
Депутат ГД объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ

Депутат ГД объяснил, кто может получить субсидию на оплату ЖКУ

17 октября 2026
В ДОСААФ РТ напомнили начинающим водителям о правилах езды осенью

В ДОСААФ РТ напомнили начинающим водителям о правилах езды осенью

16 октября 2026

Юрист Манько напомнил о правилах уведомления налоговой об иностранных счетах

15 октября 2026
Фоторепортажи ❯
Премьера шоу «ЦирКачество» в Казанском цирке

Премьера шоу «ЦирКачество» в Казанском цирке

17 октября 2026 111 фото
Танцевальная программа «Майурбхандж Чхау» завершила форум «ТАЙМ: Россия-Индия»

Танцевальная программа «Майурбхандж Чхау» завершила форум «ТАЙМ: Россия-Индия»

17 октября 2026 25 фото
«В рамках пространства. Продолжение»: в Казани открылась выставка Евгения Канаева

«В рамках пространства. Продолжение»: в Казани открылась выставка Евгения Канаева

16 октября 2026 30 фото
Состоялась панельная дискуссия «Культурный мост: Россия — Индия. Искусство, традиции»

Состоялась панельная дискуссия «Культурный мост: Россия — Индия. Искусство, традиции»

16 октября 2026 19 фото
Спецпроекты ❯
ВИДЕО ❯
Форум «ТАЙМ: Россия-Индия» завершился танцевальной программой

Форум «ТАЙМ: Россия-Индия» завершился танцевальной программой

17 октября 2026
«ТАЙМ», Тукай и Джалиль в школах, дизельная порка Зеленского - Акценты недели

«ТАЙМ», Тукай и Джалиль в школах, дизельная порка Зеленского - Акценты недели

17 октября 2026
Основной день форума «ТАЙМ: Россия–Индия»

Основной день форума «ТАЙМ: Россия–Индия»

16 октября 2026
Старт бизнес-форума «ТАЙМ: Россия – Индия»

Старт бизнес-форума «ТАЙМ: Россия – Индия»

15 октября 2026
Презентация стихов Мусы Джалиля на языке хинди

Презентация стихов Мусы Джалиля на языке хинди

15 октября 2026
"Ак Барс" идет ко дну, "Зенит-Казань" уже не гегемон и вопросы к Артиге в "Рубине"

"Ак Барс" идет ко дну, "Зенит-Казань" уже не гегемон и вопросы к Артиге в "Рубине"

15 октября 2026
Как проходит реабилитация бойцов и ветеранов СВО в Казани

Как проходит реабилитация бойцов и ветеранов СВО в Казани

14 октября 2026
Фестиваль индийского кино в Казани

Фестиваль индийского кино в Казани

14 октября 2026
Женщина великого духа: сила, которая вдохновляет

Женщина великого духа: сила, которая вдохновляет

14 октября 2026
Хазрат: «Алла бирса» и «ИншаЛлах» равноправны, если от чистого сердца

Хазрат: «Алла бирса» и «ИншаЛлах» равноправны, если от чистого сердца

12 октября 2026