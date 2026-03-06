Регбийная «Стрела-Ак Барс» представила календарь матчей Чемпионата России-2026

Фото: strelarugby.ru

Казанский регбийный клуб «Стрела-Ак Барс» опубликовал расписание игр в рамках регулярного чемпионата России сезона-2026. Согласно утвержденному графику, подопечные тренерского штаба Казани пропустят стартовый тур соревнований и вступят в борьбу за титул сразу со второго этапа.

Сезон для казанцев откроется длинной домашней серией, которая станет проверкой амбиций действующего чемпиона. В период с 8 мая по 1 июня «Стрела-Ак Барс» примет на своем поле трех статусных соперников: красноярские «Красный Яр» и «Енисей-СТМ», а также московское «Динамо». Результаты этого стартового отрезка во многом определят турнирные перспективы команды в первой половине сезона.

Июнь и июль пройдут под знаком принципиального противостояния с пензенским «Локомотивом». Команды обменяются визитами: 5–8 июня игра пройдет в Пензе, а 3–6 июля – в Казани. Между этими матчами «Стрелу» ждут встречи с «ВВА-Подмосковьем» и столичной «Славой».

Заключительный этап регулярного чемпионата в августе и сентябре станет для казанского коллектива испытанием на выносливость. Команде предстоит сложнейшее выездное турне, включающее повторные матчи в Красноярске против лидеров чемпионата и гостевую игру с «Динамо». Регулярный сезон для «Стрелы-Ак Барса» завершится 19–20 сентября выездным матчем в Монино против «ВВА-Подмосковья», после чего будет определен итоговый посев команды в серии плей-офф.

Расписание матчей первой половины сезона (май – июль)

2 тур (8 – 11 мая): «Стрела-Ак Барс» – «Красный Яр»

3 тур (15 – 18 мая): «Стрела-Ак Барс» – «Енисей-СТМ»

4 тур (29 мая – 1 июня): «Стрела-Ак Барс» – «Динамо»

5 тур (5 – 8 июня): «Локомотив-Пенза» – «Стрела-Ак Барс»

6 тур (12 – 15 июня): «Стрела-Ак Барс» – «ВВА-Подмосковье»

7 тур (26 – 29 июня): «Слава» – «Стрела-Ак Барс»

8 тур (3 – 6 июля): «Стрела-Ак Барс» – «Локомотив-Пенза»

Календарь заключительных туров (август – сентябрь)

9 тур (7 – 10 августа): «Красный Яр» – «Стрела-Ак Барс»

10 тур (14 – 17 августа): «Динамо» – «Стрела-Ак Барс»

12 тур (28 – 31 августа): «Енисей-СТМ» – «Стрела-Ак Барс»

13 тур (4 – 7 сентября): «Стрела-Ак Барс» – «Слава»

14 тур (19 – 20 сентября): «ВВА-Подмосковье» – «Стрела-Ак Барс»