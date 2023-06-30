«Регата, аутентичные подворья, ярмарка мастеров»: каким будет Московский Сабантуй – 2023?

На площадке будут воссозданы два подворья – татарское и башкирское

Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Татарская изба и гонки на ялах

«За время проведения Сабантуя в Москве место менялось несколько раз: он проходил в Измайловском парке, в Конноспортивном комплексе „Битца“, на территории Московского городского дворца детского творчества. Но уже в 11-й раз пройдет в Музее-заповеднике „Коломенское“. Это одно из исторических и наиболее живописных мест российской столицы. Очень красивое место для отдыха и прогулок», – рассказал «Татар-информу» вице-премьер Татарстана – Полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин.

На площадке будут воссозданы два подворья – татарское и башкирское. В этот раз гостям праздника, например, покажут настоящую деревянную татарскую избу с натуральными надворными постройками и плетеной изгородью.

Равиль Ахметшин: «За время проведения Сабантуя в Москве место менялось несколько раз. Но уже в 11-й раз пройдет в Музее-заповеднике „Коломенское“ Фото: © «Татар-информ»

Ахметшин сообщил, что в этом году программа московского общегородского Сабантуя обещает быть очень насыщенной. Планируется большое количество конкурсов для детей и взрослых, ярмарки изделий мастеров, традиционный турнир по борьбе на поясах корэш. Кроме того, по просьбе татарской молодежи на Москве-реке организуют их излюбленное состязание – гонки на ялах.

«Хочется, чтобы на празднике приветствовали героев СВО»

В непростое для страны время невозможно обойти стороной тему специальной военной операции, поэтому элементы патриотизма, любви к Родине в песнях, выступлениях должны прозвучать. «Необходимо обязательно пригласить бойцов, приехавших с передовой», – высказал пожелание глава общественной организации «Штаб татар Москвы» Рустам Ямалеев. Глава организации также предложил в рамках Сабантуя провести деловые клубы для бизнесменов.

Рустам Ямалеев: «Хотелось бы в этом году видеть большое количество площадок для детей и традиционную татарскую дискотеку» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«И хотелось бы в этом году видеть большое количество площадок для детей и традиционную татарскую дискотеку, которую обычно проводят после праздника, потому что ее очень любит наша молодежь», – добавил Ямалеев.

Он подчеркнул, что Штаб татар ежегодно ставит своей задачей не просто поучаствовать в мероприятии, но и пригласить как можно больше представителей самых разных национальностей, чтобы они ощутили весь спектр и колорит татарской культуры.

«Сабантуй в столице России в этом году будет выдержан в патриотическом стиле»

Праздник плуга в этом году посетят участники специальной военной операции и работники военных госпиталей, а вот от шумной татарской дискотеки в этот раз придется отказаться, чтобы сохранить сдержанный дух патриотизма, заявил «Татар-информу» глава Автономии татар Москвы, ежегодно организующей столичный Сабантуй, Фарит Фарисов.

Фарит Фарисов напомнил, что московский Сабантуй признан одним из самых посещаемых не только в стране, но и в мире Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сабантуй в этот раз проходит в контексте столетнего юбилея со дня рождения Махмута Гареева, нашего генерала армии, наставника многих военачальников, которые сейчас защищают интересы страны (Махмут Гареев родился 23 июля 1923 года, — прим. Т-и). Этим праздником мы благодарим и поддерживаем тех ребят, которые сейчас находятся на передовой. Пригласили мы и военнослужащих из госпиталей. Они там защищают нас, а мы здесь верны им — это и есть верность за верность», – заявил он.

Фарисов напомнил, что московский Сабантуй признан одним из самых посещаемых не только в стране, но и в мире и представляет собой «коллаборацию, синергию» Татарстана, Башкортостана, Москвы и общественных организаций независимо от их национальности. Глава автономии подчеркнул, что на праздник каждый год собирается более 200 тыс. человек.

Виталий Сучков: «За годы проведения московский Сабантуй искренне полюбился жителям и гостям столицы» Фото: mos.ru

«Атмосфера дружбы, согласия, добрососедства неизменно царит на празднике»

Проведение Сабантуя в столице России в этом году усилит у посетителей мероприятия чувство гордости за свою Родину и ощущение единения народов великой многонациональной России, выразил уверенность глава Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

По его словам, главный татарский праздник ежегодно наполнен атмосферой дружбы, согласия и добрососедства.

«За годы проведения московский Сабантуй искренне полюбился жителям и гостям столицы, и уже совсем скоро он гостеприимно откроет свои площадки для людей разных национальностей и вероисповеданий, которые в полной мере смогут ощутить его особый, ни с чем не сравнимый колорит», – сказал он.

Гости смогут продегустировать национальные блюда на площадках Кухни народов мира, прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей» Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Кухни народов мира и «Улица добрых соседей»

Сабантуй в Москве начнется в «Коломенском» 11 часов утра. Праздник откроется выступлением солиста Государственного академического Большого театра, заслуженного артиста РТ Марата Гали. На концертных площадках также выступят: народная артистка Татарстана Наиля Фатехова, заслуженные артисты РТ Гульдания Хайруллина, Равиль Галиев, Ильнур Гумеров, Лилия Букеева.

Приглашены заслуженные артисты Республики Башкортостан: Рустем Шагбалов и Искандар Газизов.

В концертной программе примут участие этно-шоу-проект «Зайнетдин», театр танца «Булгары», ансамбль татарского танца «Ильдан» и другие.

Гости смогут продегустировать национальные блюда на площадках Кухни народов мира, прогуляться по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», поучаствовать в розыгрышах ценных призов и посмотреть презентацию новой компьютерной трехмерной игры «Батыр: сказание о храбреце».

Фото на анонсе: tatmsk.tatarstan.ru